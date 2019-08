Die Berner Möwenpopulation wächst

Seit fünf Jahren in Bern

Dass in Bern Möwen nisten ist seit fünf Jahren bekannt. Die ersten wurden im Ostring entdeckt. Danach wurden in der Lorraine Nester entdeckt. Schliesslich auch in der Länggasse. Die Berner Zeitungberichtete im Frühling von einer Möwenrettung durch die Feuerwehr in der Länggasse und Finn sagt: «Im Sommer sahen wir manchmal einen Schwarm mit bis zu elf Möwen.»

Livio Rey von der Vogelwarte Sempach bestätigt, dass die Möwenpopulation in Bern wächst. Allerdings langsam. Es seien weniger als zehn Paare, die hier brüten, sagt er. Kiesbedeckte Flachdächer böten den Tieren ähnliche Bedingungen zum Nisten an wie eine Kiesbank am Flussufer. Und dank herumliegendem Abfall fänden sie genug Nahrung. Die Vögel passen sich dem Menschen sehr gut an, wie Rey sagt. «Das ist eine interessante Entwicklung.»

Im Winter nur wenige

Doch wo sind die Möwen heute? Finn sagt, er beobachte in der Länggasse nur noch zwei bis drei Vögel. Auch im Ostring und in der Lorraine ziehen sie ihre Kreise nicht mehr. «Im Winter zieht ein Teil der hiesigen Möwen ans Mittelmeer», sagt Rey. Und im Sommer kämen Möwen aus dem Süden hier her, obwohl sie nicht eigentliche Zugvögel seien. Denn solange die Tiere nicht mit der Aufzucht der Jungvögel beschäftigt seien, könnten sie zur Nahrungssuche sehr weite Strecken fliegen, etwa an den Neuenburger- oder Genfersee.

Dort siedelten sich die Mittelmeermöwen übrigens schon in den 1960er-Jahren an, weil es den Beständen im Süden so gut ging, dass sie sich nach Norden hin ausbreiten mussten.