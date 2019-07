Die Autozukunft soll in Bern elektrisch sein

Kurz nach dem Formel-E-Rennen in Bern nun also zur Elektromobilität. Klar, in erster Linie wollen die rot-grünen Parteien und Organisationen, dass der Autoverkehr reduziert wird: «Die gemeinsame Vision ist eine Stadt der kurzen Wege. Umweltfreundliche, flächeneffiziente, geteilte oder öffentliche Verkehrsmittel sollen grundsätzlich den Vorrang haben.»

Der «unvermeidbare» Rest des Autoverkehrs aber soll mit Elektromotoren angetrieben werden, so die zentrale Forderung. Denn der Verkehr müsse «grundsätzlich fossilfrei» abgewickelt werden, «um die Ziele des Pariser Klimaabkommens zu erreichen».

Konkret will man vor allem bei den Parkplätzen ansetzen. In ihrem Klimapaket hat die Stadtregierung bereits Massnahmen im Verkehr angekündigt. So eine Umstellung der Busse von Bernmobil auf Elektroantrieb – und eine Halbierung der öffentlichen Parkplätze.

Das Grundsatzpapier der Mobilitätskonferenz ist parallel zum Klimapaket des Gemeinderates entstanden und nimmt nicht direkt darauf Bezug. «Wir nehmen es sehr wohlwollend zur Kenntnis, wollen aber mehr tun, und dies schneller», sagt Benno Frauchiger, Präsident der Mobilitätskonferenz und SP-Stadtrat.

Die FDP reagiert offen

So sollen laut dem Positionspapier Ladestationen auf Parkplätzen in Neuüberbauungen vorgeschrieben werden – vor allem aber soll in den Quartieren «ein möglichst dichtes Netz von Ladestationen auf öffentlichen Parkplätzen erstellt werden», so Frauchiger. «Nur so wird der Kauf eines Elektroautos für Mieter möglich, die, anders als die Hausbesitzer, zu Hause nicht einfach so Ladestationen einrichten können.» Unter sonst gleichen Bedingungen seien E-Autos besser für die Umwelt, betont die Mobilitätskonferenz, «zwingend» sei aber, dass der Strom aus erneuerbaren Quellen stamme. Elektroautos kosteten zwar mehr, seien aber effizienter und damit auch günstiger im Betrieb.

Die SVP lehnt die Förderung der Elektroautos ab. Viele Leute könnten sich teure Elektroautos gar nicht leisten, sagt Fraktionschef Alexander Feuz. Zudem bezweifle er, «ob Elektroautos wirklich ökologisch sind, wenn man alle Aspekte betrachtet».

Offen reagiert dagegen FDP-Fraktionschef Bernhard Eicher. Zwar lehnt er die Forderung nach einer Reduktion der Parkplätze ab, «weil dies zu mehr Suchverkehr in den Wohnquartieren führt». Die Förderung der Elektromobilität hingegen «ist positiv». Es sei durchaus im Sinne der FDP, «Alternativen zum Verbrennungsmotor zu suchen, solange dies mit Förderung und nicht mit Verboten geschieht.» Die politischen Hürden für die Elektromobilität dürften in Bern also nicht allzu hoch sein. Schwieriger ist wohl die Umsetzung. Energie Wasser Bern (EWB) betreibt seit Ende April als Pilotprojekt zwei öffentliche Parkplätze mit Ladestationen an der Hallerstrasse 56 und der Schwabstrasse 70. Das sei zu kurz für gefestigte Erkenntnisse, heisst es bei EWB.