Die Angst vor Aldi, Lidl und Amazon

Aber die ganz grosse Herausforderung für die Migros erscheint erst langsam am Horizont: der Lebensmitteleinkauf im Internet. Was heute ein Nischengeschäft ist, könnte die Migros Aare bald kräftig ins Rotieren bringen.

Es ist verständlich, dass die Migros handeln will, bevor ein Internetgigant wie Amazon in der Schweiz Lebensmittel ausliefert. Die Angst des orangen Riesen, den digitalen Anschluss zu verpassen, ist berechtigt, wie ein Blick in die USA zeigt. Als grösste Migros-Genossenschaft hat die Migros Aare bereits eine Reihe an Onlineshopping-Versuchsballons steigen lassen; nicht immer erfolgreich. Diese Projekte kosten viel Geld, das nun innerhalb der Migros andernorts abgezwackt wird.

Das Anfang Jahr gestartete Sparprogramm tönt nach Holzhammer-Management: die jährlichen Kosten um 100 Millionen Franken senken, 300 Stellen abbauen. Bei einem Jahresumsatz von über 3 Milliarden Franken und fast 12'000 Angestellten ist das zwar nicht allzu viel. Doch das Signal gegen innen und aussen ist klar: Die Migros darf nicht stehen bleiben.

Die Führung der Migros Aare sollte dabei nicht vergessen, dass die Genossenschaft in der Tradition von Gründer Gottlieb Duttweiler eine soziale Verantwortung hat. Könnten nicht alle 300 Stellen über natürliche Fluktuation abgebaut werden?

Womit Duttweiler bestimmt keine Mühe gehabt hätte: dass die Migros nach den Kundenbedürfnissen der Zukunft sucht, anstatt so weiterzumachen wie immer. Anspruchsvoller als die Sparübung ist nun die Entwicklung neuer Onlineangebote, Vertriebswege und Preismodelle – um Amazon dereinst die Stirn zu bieten.