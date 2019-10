Die Ära ohne Microsoft beginnt mit Pannen

In den letzten zwei Wochen war in den Stadtberner Schulen mehr Tohuwabohu als sonst: Jede Schülerin und jeder Schüler der Oberstufe hätte ein eigenes iPad-Tablet erhalten sollen, während die jüngeren die Geräte je zu zweit oder zu viert benutzen sollten. Damit würden die Anforderungen des neuen Lehrplans 21 erfüllt. Doch die Bilanz nach zwei Wochen ist ernüchternd: «In jeder Pause scharrt sich um den Informatikverantwortlichen unserer Schule eine grosse Menschentraube, weil alle Hilfe brauchen», sagt Manuel C. Widmer, Lehrer einer 5. und 6. Klasse im Tscharnergut und GFL-Stadtrat.