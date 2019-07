Deutscher stürzt beim Joggen in die Aare und stirbt

Ein 53-jähriger Deutscher ist am Sonntagmittag in Zollikofen während einer Joggingrunde in die Aare gestürzt. Der Mann konnte trotz schneller Bergung aus dem Wasser nicht mehr reanimiert werden.

Gemäss Mitteilung der regionalen Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland und der Kantonspolizei Bern war der Mann auf der Höhe des Zehendermättelis am Joggen gewesen und dabei aus unbekannten Gründen über einen Felsvorsprung in die Aare gestürzt.

Passanten sichteten daraufhin den reglosen Mann in der Aare. Es gelang ihnen, denn Mann bis ans Ufer zu holen, wo sie bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe leisteten. Der 53-jährige Deutsche war im Kanton Bern wohnhaft. Weitere Ermittlungen sind im Gang.