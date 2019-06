Des Menschen ambivalente Haltung zu Wasser

Unseren Beobachtungen zufolge erfreuen sich Schwimmbäder immer noch grosser Beliebtheit. Und auch das meteorologische Phänomen des Niederschlags hat sich in den vergangenen zwei Jahren wacker gehalten. Daher erachten wir Rüdisühlis Frage nach wie vor als aktuell. Es ist sogar eine durchaus interessante Frage. Denn das menschliche Verhältnis zu Nässe ist höchst verwunderlich.

Manche Exemplare unserer Spezies weisen zwar Schuppen auf. Andere wasserdienliche Körpermerkmale wie beispielsweise Flossen werden dem Menschen aber nur in der Mythologie angedichtet. Daraus kann geschlossen werden, dass wir für ein Leben in Nässe nicht geschaffen sind. Zu viel Nässe kann für den Menschen sogar fatale Folgen haben. Zum Beispiel, wenn man sich ohne spezielle Vorkehrungen über längere Zeit auf einem Meeresgrund aufhält.

Und nun wird es paradox. Denn einerseits stellt Wasser für den Menschen ein todbringendes Element dar, andererseits muss er sich davon täglich eine gewisse Menge einflössen, damit der Körper nicht eingeht. Dadurch ist diese merkwürdige Ambivalenz des Menschen zu Wasser, also Nässe, zu erklären. Sie sitzt tief in unserem Unterbewusstsein, auch bei Ausflügen ins Schwimmbad. Deshalb werden Vorkehrungen getroffen. Wir tragen extra dafür geschneiderte Kleidung, Aufseher überwachen das gefährliche Nass, und es werden Tücher mitgebracht, um sich schnellstmöglich wieder in den Trockenzustand zu rubbeln. Regen hingegen lässt sich nicht kontrollieren. Er kann mit grosser Spontanität fallen, was es den Menschen verunmöglicht, sich adäquat darauf vorzubereiten. Daher weckt Niederschlag stets die Urangst vor dem Ertrinken in uns, weshalb in panischer Schnelligkeit eine Überdachung angesteuert wird.