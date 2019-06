Der Wissens-Prediger

Die Verhältnisse seien wirklich extrem, hört man Thomas Zurbuchen sagen. Am Mittag sei die Hitze so gross wie bei einem brennenden Haus. In der Nacht dann sei es 100 Grad kälter als am kältesten Ort der Erde. Zurbuchen hat gerade einen Auftritt in einer Radiosendung und spricht über den Merkur, den sonnennächsten Planeten unseres Sonnensystems.