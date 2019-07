«Der Ton bei unseren Kontrollen ist öfters ziemlich rau»

Herr Wyss, warum lassen Bauern ihre Tiere leiden?

Es handelt sich selten um ein absichtliches Quälen von Tieren. Meistens geht es um eine Überforderung oder ein Suchtproblem. Manche Landwirte sind aber auch einfach uneinsichtig, was neue Bestimmungen betrifft. Seit einigen Jahren darf man zum Beispiel Kälber, die jünger als vier Monate sind, nicht mehr anbinden. Zudem sollten sie vom ersten Tag an mit Wasser versorgt werden. Trotzdem gibt es Tierhalter, die sich bis heute nicht an diese Vorschriften halten.