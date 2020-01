Der SVP laufen die Kandidaten davon

Keine Lust auf den Tierpark

So blickt alles mit Spannung der Medienorientierung von nächstem Donnerstag entgegen, bei der die SVP über ihren Kandidaten informieren wird. «Ich habe meinen Entscheid schon lange gefällt», sagt Ex-Telebärn-Moderator Matthias Mast. Er werde ihn aber erst beim Medientermin bekannt geben. Mit leicht ironischem Unterton fügt der einstige TV-Talker noch hinzu, dass er «sicher nicht Tierpark-Direktor» werden möchte. Die Anspielung gilt einem vom «Bund» publik gemachten Deal zwischen den Listenpartnern SVP und FDP, wonach die FDP im Fall eines Wahlsieges die SVP mit Kaderposten in der Verwaltung belohnen will (lesen Sie hier wie die FDP die SVP mit Spitzenposten belohnen will).

Die Skepsis gegenüber Quereinsteigern wie Mast ist gross, wie im Gespräch mit Parteimitgliedern deutlich wird. Da schwingt einesteils Missgunst gegenüber Persönlichkeiten mit, die das Politikhandwerk nicht von der Pike auf gelernt haben. Andererseits wird auf die erfolglosen Kandidaturen von Alt-Rocker Jimy Hofer und Tierparkdirektor Bernd Schildger in den letzten Wahlen verwiesen. Ob das bei Mast trotz dessen grosser Popularität anders sein wird, muss bezweifelt werden. Denn erstens wird die FDP/SVP-Liste höchstens einen Sitz im Gemeinderat erobern. Und zweitens schickt die FDP mit Fraktionschef Bernhard Eicher einen Polit-Routinier ins Rennen, dem ein ebenbürtiger Listenpartner beigestellt werden müsste. Einige Aussagen von Parteimitgliedern deuten denn auch darauf hin, dass Mast eher nicht zur Verfügung stehen dürfte.

Die drei bekannten Namen

So bleibt das Personenkarussell wieder bei denjenigen drei Namen stehen, die das Profil der SVP Stadt Bern seit jeher prägen: Erich Hess, Henri-Charles Beuchat und Parteipräsident Thomas Fuchs. Beuchat und Hess haben die Provokation zu ihrem Markenzeichen erhoben. Es ist daher anzunehmen, dass sie kaum eine Stimme erhalten werden, die nicht aus ihrem Parteisegment stammt. Die grosse Mehrheit der FDP-Wähler dürfte sie systematisch von der Liste streichen. Und Fuchs? Er hält sich zurzeit noch bedeckt.