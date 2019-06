Der Stadtrat will keine Parkplätze mehr in Bern

Der Berner Stadtrat will wie der Gemeinderat die Zahl der öffentlichen Parkplätze reduzieren. Er verdeutlichte das am Donnerstag, indem er einen Vorstoss aus den Reihen der Jungen Alternative (JA!) als Postulat überwies.

Eva Krattiger und Seraina Patzen verlangten die Aufhebung sämtlicher Parkplätze im öffentlichen Raum. Die Stadt könne so einen Beitrag gegen den Klimawandel leisten. Zudem würden viele Flächen frei, die heute für Parkplätze reserviert seien. Sie könnten der Bevölkerung zur Verfügung gestellt werden, so wie der Bundesplatz. Der Vorstoss wurde Anfang April eingereicht - also noch bevor der Gemeinderat sein Klimapaket präsentierte. Darin erklärte die Stadtregierung, sie wolle die Zahl der öffentlichen Parkplätze mittelfristig halbieren.