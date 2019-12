Der Seelsorger geht in Uniform und mit Dienstwaffe zur Truppe

Das Büro von Stefan Junger an der Uttigenstrasse in Thun ist dank der Glasfront transparent, aber die Gespräche, die streng vertraulich sind, führt der oberste Armeeseelsorger an abgeschirmten Orten. Zu ihm kommen Angehörige der Schweizer Armee, die ein offenes Ohr für ihre Probleme suchen. Vertrauen schaffen und zuhören können – das ist für Junger elementar.