Der Lieferservice boomt

In Lebensmittelläden kommt man derzeit nur mit Abstand. Wer sich Produkte nach Hause liefern lässt, kann dies umgehen. Kein Wunder ist die entsprechende Nachfrage mit der Corona-Krise gestiegen, etwa beim Biogemüse. «Jetzt sind wir mit unseren Bioabis am Limit», sagt zum Beispiel Flavia Wasserfallen. Die Berner SP-Nationalrätin ist Präsidentin des Vereins Bioabi, der seinen Kunden in der Stadt Bern regelmässig Taschen voller Biogemüse an die Haustüre bringt. In der letzten Woche habe man noch 20 Neuabonnenten aufnehmen können. Jetzt aber müssen sich Interessenten auf eine Warteliste setzen lassen.