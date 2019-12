Der letzte echte Weihnachtsstempel aus Bethlehem

Weshalb das Quartier in Bern-West wie der Geburtsort Jesu heisst, ist nicht geklärt. Der biblische Ortsname gefiel der Post jedoch bereits in den 1950er-Jahren so gut, dass sie in Bethlehem vor Weihnachten einen Sonderstempel einsetzte.

Der Weihnachtsstempel wurde zur Tradition. Jahrzehntelang gabs jeweils eine Sonderpoststelle, bei der die Anwohner oder Briefmarkensammler ihre Weihnachtspost aufgeben konnten.

Damit ist bald Schluss: Am Donnerstag und Freitag kommender Woche öffnet die Sonderpoststelle im Quartierzentrum Tscharnergut ihre Türen zum letzten Mal. Jahr für Jahr würden weniger Briefe verschickt, das zeige sich auch in der Weihnachtszeit, schreibt die Post. So sei auch die Nachfrage nach dem Bethlehem-Sonderstempel in den letzten Jahren «sehr stark zurückgegangen».