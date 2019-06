Der kleine Junge mit dem Colt

Die Schweiz hatte auf Kim Jong-un ihre Wirkung, aber nicht die, die sich viele erhofft hatten. Als der 27-Jährige 2011 an die Macht kam, bestand die Hoffnung, er werde im steinzeitkommunistischen Nordkorea Reformen anstossen. Doch das exakte Gegenteil sei eingetreten, schreibt die Nordkorea-Expertin Anna Fifield in «The Great Successor», ihrem neuen Buch über Kim Jong-un. Als Korrespondentin der «Washington Post» hat Fifield Nordkorea ein Dutzend Mal besucht. Nun hat sich die neuseeländische Journalistin mit den frühen Jahren des Diktators befasst.

Kim Jong-un wuchs in Nordkorea isoliert auf, er hatte keine Spielkameraden unter den Kindern der Elite. Mit Buben aus dem Volk hatte er ohnehin keinen Kontakt. Kim Jong-un wurde von Anfang an für seinen heutigen Job erzogen. Er und sein älterer Bruder Kim Jong-chol galten am Hof ihres Vater Kim Jong-il als «die kleinen Prinzen». Oft trugen sie olivgrüne Militäruniformen samt Hut und goldener Knöpfe, auf den Schultern prangten Generalssterne.

Die Gäste an Kim Jong-uns Feier zu seinem 8. Geburtstag waren Beamte und Offiziere. Ab diesem Zeitpunkt war Kim Jong-un der Thronfolger. Sein älterer Bruder war in den Augen ihres Vaters zu schwach. Der Hofstaat und sogar die höchsten Offiziellen verbeugten sich fortan vor dem Knirps, der sich rasch daran gewöhnte, Befehle zu erteilen.

Überfluss im Kinderzimmer

Kim Jong-un war besessen von Maschinen, vor allem von Modellflugzeugen und Spielzeugschiffen. Er spielte damit bis weit in die Nacht hinein, was eine grosse Gabe von Kim Jong-un zeigte: Er konnte sich enorm gut auf etwas konzentrieren. Wenn aber etwas nicht funktionierte, musste sofort ein Experte her, auch mitten in der Nacht, am besten gleich ein Ingenieur. Die Faszination für die Aviatik ist geblieben, Kim Jong-un fliegt heute selber ein Kleinflugzeug. Das nordkoreanische Fernsehen zeigte einmal, wie er Truppen inspizierte und danach unter dem Beifall der Luftwaffenpiloten wieder abhob.

Eine «brutale Ader» prägte die Familie vom Grossvater über den Vater (l.) bis zu Kim Jong-un (r.).

Seine Kindheit im darbenden Nordkorea war geprägt von Überfluss. In seinem Zimmer gab es mehr Spielzeug als in jedem europäischen Fachgeschäft. Ausserdem hatte er ein kleines Auto, mit dem er herumfahren konnte, und an seiner Hüfte trug er einen 45er-Colt, natürlich geladen mit scharfer Munition.

Zu den Residenzen von Nordkoreas Erster Familie, die Rede ist von einem Dutzend, gehören grosse Parks mit künstlichen Seen und Wasserfällen sowie Käfigen mit Bären und Affen. Am liebsten spielte Kim Jong-un zusammen mit seinem Bruder Basketball – eine Leidenschaft, die nicht nachgelassen hat, wie Kims Freundschaft zum Amerikaner Dennis Rodman zeigt, dem früheren Star der Chicago Bulls.

Liebe für Japan und Sushi

Eine andere Leidenschaft ist Japan, seit der Besetzung Anfang des 20. Jahrhunderts zwar Koreas Erzfeind, im Norden wie im Süden. Aber Kim Jong-uns Mutter Ko Yong-hui, eine Koreanerin, wurde in Japan geboren. Als Teenager kehrte sie mit ihren Eltern nach Nordkorea zurück. Deshalb gab es am Kim-Hof häufig Sushi, was dem kleinen Jong-un schmeckte. Die Mutter reiste mit ihren Buben und gefälschten brasilianischen Pässen nach Tokio, wo sie auf Shopping-Tour gingen und das Disneyland besuchten.

China, den Alliierten aus dem Koreakrieg, kann er hingegen nicht ausstehen, und es irritiert ihn angeblich, dass er von Peking abhängig ist. Während sein Vater und sein Grossvater zumindest vordergründig China ihren Respekt zollten, störte Kim Jong-un 2016 Xi Jinpings G-20-Gipfel in Hangzhou, als er einige Raketen abschoss, die von der Reichweite her auch den Tagungsort in China hätten treffen können. Die beiden bleiben jedoch aus strategischen Gründen aufeinander angewiesen, und erstmals seit 15 Jahren reist am Donnerstag der chinesische Staatschef nach Pyongyang.

Die kleine Schwester Yo-jong

Kim Jong-un und sein Bruder Jong-chol wurden zu Hause unterrichtet und hatten keine Freunde. Sie spielten nicht einmal mit ihrem Halbbruder Jong-nam, dem ältesten Sohn von Kim Jong-il, der komplett von ihnen ferngehalten wurde. Und die jüngere Schwester Yo-jong war noch zu klein. Das Verhältnis der drei leiblichen Geschwister, die ihre Mutter früh verloren, sei offenbar immer noch sehr eng, schreibt Fifield. Der ältere Bruder lebt in Nordkorea, spielt aber keine öffentliche Rolle. Die kleine Schwester hingegen entsandte Kim zu den Olympischen Spielen in Südkorea, wo sie auf Anklang stiess und mithalf, die Entspannung einzuleiten.

Dass Kim Jong-uns Familiensinn begrenzt ist, bewies er jedoch bereits kurz nach seiner Machtübernahme, als er seinen eigenen Onkel öffentlich hinrichten liess. Und Halbbruder Kim Jong-nam wurde 2017 auf dem Flughafen von Kuala Lumpur mutmasslich mit dem Nervenkampfstoff VX ermordet.

Seit seiner Kindheit geht es Kim Jong-un nur um den Machterhalt, diesem obersten Ziel ordnet er alles unter. Er will, dass das Herrschaftssystem in Nordkorea intakt bleibt und für ihn und seine Familie funktioniert. Nur so besteht Gewähr, dass der «Unbesiegbare», «der Triumphierende General», «der Hüter der Gerechtigkeit», «die Grösste Verkörperung der Liebe» als «Sonne der Menschheit» weiter strahlen kann.

Verlor er, schlug er den Kopf gegen die Wand

Kim Jong-un verbrachte unter dem falschen Namen Pak-un rund vier Jahre in der Schweiz: Von 1996 bis 1998 besuchte er die International School of Berne in Gümligen. Danach von 1998 bis Herbst 2000 oder Frühling 2001 war er in der Schule Steinhölzli in der Gemeinde Köniz eingeschrieben. Bei seiner Ankunft 1996 sei er nicht viel mehr als ein Kind gewesen, schreibt die Journalistin Anna Fifield. Sein Aufstieg zum «grossen Nachfolger» seines Vater Kim Jong-il in der hermetisch abgeschlossenen kommunistischen Diktatur war für die ehemaligen Schulkollegen eine Überraschung, so Fifield im Buch «The Great Successor.»

Kim besuchte die International School of Berne in Gümligen.

Auch der Bruder lebte hier

In Schweizer Medien war verschiedentlich spekuliert worden, dass Kim Jong-un sich möglicherweise viel länger als diese rund vier Jahre in der Schweiz aufgehalten habe. Diese Annahme könnte jedoch auf einer Verwechslung mit seinem älteren Bruder Jong-chol beruhen, der damals unter dem Namen Pak-chol bereits in Köniz lebte. Die beiden Brüder waren im Liebefeld bei seiner Tante mütterlicherseits, Ko Yong-suk, und ihrem Ehemann Ri Gang untergebracht, der als Fahrer der nordkoreanischen Botschaft registriert war. Fifield hat mit ihnen gesprochen.

Die «Scheineltern» hatten auch drei leibliche Kinder. Sie lebten an der Kirchstrasse Nummer 10, gleich hinter dem Coop Steinhölzli. Im Gebäude hatte das nordkoreanische Regime im Jahr 1989 offenbar für vier Millionen Franken sechs Wohnungen gekauft.

Die Autorin argumentiert, die Schulzeit in der Schweiz habe in Kim Jong-un keine Liebe zur Demokratie geweckt. Das Gegenteil sei eingetreten: Es war eine Lektion, dass er nur im abgeschlossenen System der nordkoreanischen Diktatur irgendeine Bedeutung haben konnte. In der Schweiz wäre er ein Niemand gewesen. Das zeigte ihm die Notwendigkeit auf, das repressive System, das ihn, seinen Vater und seinen Grossvater in Gottheiten verwandelte, zu erhalten.

Mit dem Basketball ins Bett

Der Diktatorensohn hatte eine aufbrausende, jähzornige Natur. Manchmal habe er Kameraden gegen die Schienbeine getreten und sie angespuckt. Basketball war sein Lieblingshobby, er trug ein echtes Dress der Chicago Bulls mit der Rückennummer 23 von Michael Jordan und Nike-Air-Jordan-Schuhe. Er wollte unbedingt gewinnen, warf er einen Korb, so applaudierten seine Aufpasser von der Botschaft. Mit Niederlagen konnte er nur schlecht umgehen. Stand er auf der Verliererseite, so fluchte er oder schlug sogar seinen Kopf gegen die Wand. Das berichtet eine der Quellen von Fifield. Er wird als Aussenseiter und Einzelgänger beschrieben, der nicht an Klassenlagern oder Partys teilgenommen habe.

Seine Mutter Ko Yong-hui, die 2004 an Brustkrebs starb, besuchte ihn oft in der Schweiz. Sie habe ihn aber gescholten, weil Basketball zu einer Art Sucht geworden war, unter der seine Schulnoten litten. Er nahm seinen geliebten Basketball sogar mit ins Bett. Die Schweizer Behörden seien über die Besuche der Mutter im Bild gewesen und hätten ihre Schritte überwacht, von den Luxus-Boutiquen an der Zürcher Bahnhofstrasse bis zu den teuren Privatkliniken am Genfersee.

Seine «Scheineltern» setzten sich 1998 ab und suchten mit ihren drei leiblichen Kindern Zuflucht in der US-Botschaft in Bern, welche damals noch an der Jubiläumsstrasse war. Sie erhielten Asyl in den USA. Das könnte auch der Grund für den Schulwechsel gewesen sein, vermutet Fifield. So habe niemand erklären müssen, warum Kim Jong-un, der gerne Actionfilme von Jackie Chan oder Jean-Claude van Damme schaute, plötzlich andere Eltern hatte.

Ein Hang zu Rösti und Käse

In der Schule konnte er nicht glänzen. Wurde er von den Lehrern im Unterricht befragt, so wurde er nervös oder war verlegen. Vielleicht auch, weil er sich nicht gut in Deutsch ausdrücken konnte. Schweizer Speisen, vor allem Käse, sollen ihm aber lieb geworden sein. Bei einem Treffen mit dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in im letzten Jahr wurden denn auch eine Art Rösti und Käsekuchen serviert.

Ohne Angabe einer Begründung sei dann Kim Jong-un um Ostern 2001, wenige Monate vor Beendigung der 9. Klasse, der Schule ferngeblieben. Einem Klassenkameraden soll er immerhin anvertraut haben, dass sein Vater ihn zurückbeordert habe.

Die Könizer Gemeindebehörden hatten 2009 darüber informiert, dass ein nordkoreanischer Jugendlicher von 1998 bis Herbst 2000 die Schule besucht habe. Zur Identität oder dem Namen des Schülers äusserten sie sich nicht.

(Der Bund)