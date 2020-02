Der Kanton Bern erfüllt seine Pflicht

Die Berner Stimmberechtigten haben den Transitplatz für ausländische Fahrende in Wileroltigen mit 53,5 Prozent angenommen. Es ist ein Entscheid, der zeigt, wie tief der Kanton Bern in der Frage der Fahrenden gespalten ist. Deshalb steht die Kantonsregierung bei der Umsetzung und dem Betrieb des Platzes unter Erfolgsdruck. Kann das Projekt nicht die gewünschte Beruhigung während der Reisesaison der Fahrenden bewirken, geraten die Verantwortlichen bei der skeptischen Landbevölkerung in Erklärungsnot.