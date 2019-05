Der Kanton Bern braucht dringend Erfolge

Es gehört zum Job des Volkswirtschaftsdirektors, dass er sich mehr Dynamik für den Kanton wünscht. Die Klage, die Regierungsrat Christoph Ammann jüngst in einem Interview mit dem «Bund» platziert hat, macht aber hellhörig. Weil ein Sozialdemokrat sie ausspricht, ein Politiker also, der aus Rücksicht auf seine Partei die Sorgen der Wirtschaft gewöhnlich nicht allzu laut weiterträgt. Vor allem aber horcht man auf, weil Ammann die einlullende Selbstberuhigung vieler Berner stört, dass es um den Kanton gar nicht so schlecht stehe. Das Bild, das sich viele Unternehmer von unserem Kanton machen, ist weit düsterer, als manche Berner es wahrhaben wollen.