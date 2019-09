Der Herr der Gewürze

Alles begann damit, dass Ghansham Aggarwals Eltern in die Schweiz zu Besuch kamen. Seine Mutter wollte ein indisches Gericht kochen, doch es fehlte an Kurkuma. «Ich habe in allen Läden nach dem Gewürz gesucht, aber ich konnte es nirgends finden», erzählt Aggarwal. Also flog er nach London und kaufte dort gleich 20 Kilogramm des gelben Pulvers – und verkaufte es im indischen Bekanntenkreis weiter.