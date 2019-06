Der geplante Verfassungsartikel ist sinnvoller als ein «Klimanotstand»

Das ist natürlich der schwache Punkt des künftigen Verfassungsartikels: Für sich allein bringt er dem Klima nichts. Solche Erklärungen guter Absicht können sogar kontraproduktiv sein – wenn sie zur Ersatzhandlung für konkrete Schritte werden. In diesem Sinne ist es zu begrüssen, dass das Kantonsparlament die links-grüne Forderung nach einer Ausrufung des Klimanotstands abgelehnt hat – das wäre reine Symbolpolitik gewesen.

Die Klimaerwärmung ist als lang­fristiges Problem das Gegenteil eines akuten Notstands, der rasch mit Notrecht behoben werden könnte. Es geht um die Umgestaltung einer Gesellschaft, die seit einem halben Jahrhundert stark auf billigem Öl und Benzin beruht. Das ist ein schwieriger Prozess, der gerade deswegen demokratisch beschlossen werden muss.

Im Kanton Bern steht der künftige Klimaartikel im Widerspruch zum Volksentscheid vom 10. Februar. Mit dem neuen kantonalen Energiegesetz hat das bernische Volk kleine, aber wirksame Schritte dahin abgelehnt, dass beim Heizen weniger Energie verschwendet wird.

Immerhin: Ein Klimaartikel in der Verfassung wäre ein Bekenntnis, auf das sich Politiker (und letztlich auch Stimmbürger und -bürgerinnen) behaften lassen. So gesehen könnte er einen späteren Neuanlauf für ein Energiegesetz erleichtern, das ja nur knapp gescheitert ist. Vorerst aber fallen die Entscheide nicht im Kanton Bern. Sondern mit dem neuen CO2-Gesetz auf nationaler Ebene – und in den Gemeinden. So in der Stadt Bern, wo das Klimapaket aus Massnahmen besteht, die zwar umstritten, dafür aber konkret sind.