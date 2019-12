Der Generationenwechsel macht sich bemerkbar

Dass die FDP bei Wahlen verliert, liegt im Trend. Dass sie aber sogar in ihrer einstigen Hochburg Bremgarten verliert, erstaunt. Während mehrerer Jahrzehnte stellte die FDP hier den Gemeindepräsidenten. Und in den letzten 25 Jahren besetzte sie im siebenköpfigen Gemeinderat drei Sitze. Seit Sonntag ist das nicht mehr so.