Der Formel-E-Effekt verpufft rasch

Über 100'000 Menschen waren am Samstag dabei, als die E-Boliden ums Berner Obstbergquartier rasten. Dazu hat weltweit ein Millionenpublikum vor dem TV und in den sozialen Medien das Formel-E-Rennen verfolgt. So viel Aufmerksamkeit hat Bern länger nicht mehr genossen. Das muss sich doch wirtschaftlich für die Stadt lohnen, oder?