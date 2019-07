«Der Brand kommt im dümmsten Moment»

Das wird teuer: Auf dem historischen Industrieareal in Deisswil werden derzeit 173 Wohnungen erstellt. Dafür werden die Gebäude um zwei hölzerne Etagen aufgestockt. In einem Teil dieses Holzaufbaus ist am Donnerstagnachmittag der Brand ausgebrochen, den 150 Feuerwehrleute bis zum Abend löschen konnten.