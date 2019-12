Der Berner, der 200 Millionen ausgeben darf

Seine Unterlagen für die Medienkonferenz bewahrt Peter Messerli in einem grünen Mäppchen auf. Die Notiz, die ihn später an etwas erinnern soll, schreibt sich der Professor für Nachhaltige Entwicklung kurzerhand auf den Handrücken. Man kann ihn sich gut als Geograf draussen in der Natur vorstellen. Seine neue Aufgabe wird ihn jedoch zunächst einmal hinter den Schreibtisch zwingen, auch wenn «Schreibtischforschung» alles andere als sein Ziel ist. Der Berner wird Direktor der neuen Wyss Academy for Nature. Messerli kann rund 50 neue Arbeitsstellen in der Region Bern vergeben, aber auch Büros in anderen Teilen der Welt aufbauen, etwa in Peru und Kenia.