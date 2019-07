Der Berner Bahnhofplatz wird wohnlicher

Gut neun Jahre nach dem Neubau des Bahnhofplatzes gestaltet die Stadt Bern den Bereich rund um den Baldachin um. Am Montag beginnen die Bauarbeiten dafür. Die grösste Neuerung: die Montage eines kleinen Trinkwasserbrunnens. «Bern hat zwar schon viele schöne Brunnen mit trinkbarem Wasser, aber am Bahnhofplatz fehlte dieses Angebot bislang. Zudem kommt man nicht an alle Brunnen gut zum Trinken ran», erklärt Nadine Heller, Bereichsleiterin Gestaltung und Nutzung des Tiefbauamts der Stadt Bern, diese Neuerung.