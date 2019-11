Demonstration ohne Zwischenfälle

Die unbewilligte Demo in #Bern wurde auf der Schützenmatte beendet. Damit können auch die Strassen wieder freigegeben werden. Im Gegensatz zu unseren Mitarbeitenden; die bleiben nämlich auch in der Nacht für Sie im Einsatz. Wir wünschen ein friedliches Wochenende. — Kantonspolizei Bern (@PoliceBern) November 23, 2019

Die Polizei markierte mit einem Aufgebot Präsenz, hielt sich aber im Hintergrund. Speziell geschützt wurde etwa das Bundeshaus.

Wegen der Demonstration kam es zu leichten Beeinträchtigungen für den Verkehr, der Tram- und Busbetrieb musste zeitweise zum Teil eingestellt werden.

Auf dem Stadtnetz von BERNMOBIL ist ab ca. 15:00 Uhr infolge einer Kundgebung mit unregelmässigem Betrieb, Kursausfällen und Umleitungen zu rechnen. Dauer: bis 24.11.2019, ca. 18:30 Uhr. — BERNMOBIL (@BERNMOBIL) November 23, 2019

Gemäss Aufruf richtete sich die Demonstration solidarisch an die Proteste in diversen Ländern rund um die Welt – von Hong Kong über Griechenland oder das kurdische Rojava in Nordsyrien.