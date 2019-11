«Das Tablet wird in der Schule praktisch sein»

Herr Moor, in den letzten zwei Wochen klappte mit den Ipads an Berns Schulen nichts so wie es sollte. Wie läuft es diese Woche?

Es ist ruhiger geworden. Die Ticket-Anfragen beim IT-Support gehen zurück.

Beim «Bund» haben sich mehrere Lehrpersonen gemeldet, die solche Aussagen als Schönfärberei betiteln. Es funktioniere nach wie vor nichts.

Ich rede nicht gern Dinge schön und glaube es in diesem Fall auch nicht zu tun. Unterdessen haben die meisten Anfragen beim IT-Support nicht mehr mit grundsätzlichen Problemen zu tun. Es scheint, dass die meisten Lehrpersonen ihre häufigsten Arbeiten bewältigen können. Das haben uns positive Rückmeldungen von diversen Lehrpersonen und Informatikverantwortlichen bestätigt. Aber vielleicht hat der Ticket-Rückgang auch damit zu tun, dass einige Lehrpersonen resignieren und sich nicht mehr bei uns melden. Dabei wäre es für uns sehr wichtig, dass sie Probleme über den ordentlichen Supportkanal melden, damit ihnen geholfen werden kann.