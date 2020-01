Das sind die FDP-Kandidaten für den Berner Gemeinderat

Die FDP tritt an den Gemeinderatswahlen 2020 mit Bernhard Eicher an. Das gab die Partei heute Morgen an einer Pressekonferenz bekannt. Eicher ist Präsident der FDP-Fraktion im Berner Stadtrat und Vizepräsident des Hauseigentümerverbands Bern und Umgebung (HEV). Er präsidiert zudem den Verein «Berner Stadtfest».