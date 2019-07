Das Palace Mürren ging zum Schnäppchenpreis weg

Fast zehn Jahre lang war das Hotel Alpin Palace in Mürren nach dem Konkurs geschlossen. Das Konkursamt Oberland-Ost hatte das Haus vor einem Jahr für mindestens eine Millionen Franken versteigern wollen, es fanden sich jedoch keine Bieter. Im November verkaufte die Behörde die Immobile deshalb freihändig an die Palace avenir AG – an eine eine Gruppe von «lokalen und externen Freunden von Mürren», zu denen unter anderem der Freiburger Unternehmensberater Peter Wirth, der Oberaargauer Architekt Stephan Anliker oder Thomas Baumann vom alten Tramdepot in Bern gehören.