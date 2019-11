Das Kokain im Tiefkühlfach

Der Laden ist äusserst unscheinbar, nur ein paar wenige Quadratmeter gross. Wer ihn nicht kennt, verirrt sich kaum in sein Inneres. Trotzdem ist der Laden im Sommer ein beliebter Treffpunkt. Am Abend sieht man oft Leute vor dem schummrig beleuchteten Schaufenster, die miteinander diskutieren. So unspektakulär wie der Laden ist auch dessen Umfeld: Take-aways, eine Tankstelle und mehrere Wohnhäuser. Ein Geschäft, wie es in der Stadt Bern zigfach vorkommt. Umso spektakulärer ist dafür sein Angebot: Lebens- und Haarfärbemittel, Alkohol – und wohl auch Drogen.