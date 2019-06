«Das kann man diskutieren, aber das Vorgehen ist wirr und unwürdig»

Sie seien erstaunt und beunruhigt, es sei alles etwas widersprüchlich. Und doch sei es angezeigt, ein Zusammengehen der beiden Bahnunternehmen SBB und BLS genauer anzuschauen: So lautet der Tenor, wenn man Mitglieder des Grossen Rates des Kantons Bern befragt, was sie von dem gestern bekannt gewordenen Kaufinteresse der SBB an der BLS halten.