Das Jura-Fest verärgert den Berner Jura

Ausgerechnet das Jubiläumsfest zum vierzigsten Geburtstag des Kantons Jura am Sonntag in Saignélegier bereicherte den Jurakonflikt um eine neue Facette: Weil die jurassische Kantonsregierung die Sicherheit der eingeladenen Berner Delegation nicht garantieren konnte, sagte diese ihre Teilnahme am Sonntagmorgen kurzfristig ab.