«Das ist nicht trivial»

Herr Gimmel, Sie präsentieren drei Varianten fürs Kunstmuseum der Zukunft, die bereits in der Machbarkeitsstudie vorlagen. Was ist denn heute anders?

Zwischen der klassischen Machbarkeitsstudie und den vorliegenden Lösungsvarianten liegt der öffentliche Dialog mit rund fünfzig Workshops, Panelveranstaltungen, Publikumsbefragungen und anderen Formen der Teilnahme. Ausgehend von den Bedürfnissen von Bevölkerung, Politik und Wirtschaft haben wir in allen drei Varianten Raumprogramme, mit denen wir die Kosten neu berechnet haben. Zudem sind zwei von drei Lösungs­varianten städtebaulich eingebettet mit der Kunstmeile Hodlerstrasse und den Plänen für einen Fussweg bis zum Aareufer. Wir sind nun inhaltlich bereit, um über die Finanzierung zu sprechen. Wir können jetzt mit überzeugenden Lösungen begründen, was wir realisieren möchten und wie viel dies kosten soll.