Das ist kein Glanzstück des Bundesrats

Das Bild hat sich geändert, weil mehrere Kantone noch schärfere Einschränkungen beschlossen haben als von Bundesbern am letzten Freitag vorgegeben. In kantonaler Eigenregie die Notlage ausrufen, das lesen viele im Land so: Die Kantone haben das Vertrauen in das Krisenmanagement des Bundesrats verloren. Jetzt muss dieser nachziehen. Und steht da, als hätte er die Kontrolle verloren.

Das heisst nicht, dass der Bundesrat alles falsch gemacht hat. Ob frühere und härtere Massnahmen die Verbreitung des Virus besser eingedämmt hätten, ist umstritten. Denn ob die Eingriffe in die Bewegungsfreiheit zu einem früheren Zeitpunkt breit akzeptiert und entschlossen umgesetzt worden wären, ist zweifelhaft. Man kann es so sagen: Wenn der Bundesrat zögerlich war, dann weil die meisten von uns selber lange zögerten, das Virus als Bedrohung anzuerkennen.

Aber kommunikativ brilliert der Bundesrat nicht. Die höchste Eskalationsstufe damit zu begründen, es brauche landesweit einheitliche Regeln, ist kurios. Warum hat der Bundesrat nicht vor drei Tagen genau dafür gesorgt? Warum liess er einzelne Kantone vorausgehen, um wenig später zu folgen? In Zeiten der Unsicherheit wirkt so viel Respekt für den Föderalismus führungsschwach.

In solchen Zeiten braucht es klare Zeichen. Beispiel Schulschliessung: Sie hat viele Lehrer auf dem linken Fuss erwischt. Warum? Hätte der Bundesrat früher klargemacht, dass je nach Entwicklung der Lage die Schliessung nötig wird, hätten sich die Schulen besser darauf vorbereitet. Gerade wenn sich die Dinge schnell verändern, muss eine Regierung bemüht sein, die Berechenbarkeit zu erhöhen – indem sie der Bevölkerung sagt, welche Einschränkungen auch noch nötig werden könnten. Klar, der Vorwurf der Panikmache wäre programmiert. Aber eine Regierung muss ihn vorübergehend aushalten.