Das grosse Kratzen ist zurück

Sie sind klein, sehr klein. Sie leben zu Hunderten auf und in der Haut. Und sind sie einmal da, verursachen sie einen starken Juckreiz. Gestatten: Krätzmilben, achtbeinig, den Spinnentieren zugehörend und bis zu einen halben Millimeter gross.

Und offenbar sind diese Plagegeister öfters bei uns zu Gast, als uns lieb ist. Denn die Krätze, die viele ans Mittelalter erinnert oder an Napoleon, der daran litt, scheint alles andere als ausgestorben. Dagmar Simon, Leitende Ärztin der Universitätsklinik für Dermatologie am Inselspital, bestätigt: Die Krätzefälle in der Schweiz haben in den letzten Jahren deutlich zugenommen.