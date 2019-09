Das ganze Zimmer kommt mit dem Kran

Unklare Gesetzgebung

Was darf man als Privatperson auf den Balkon hängen und was nicht? Im Zusammenhang mit dem vermeintlich unerlaubten Frauenstreik-Plakat verweist die Gemeinde Neuenegg auf die kantonale Gesetzgebung, genauer auf die Bernische Systematische Gesetzessammlung (BSG). Gemäss dieser sei das Plakat schlicht zu gross und daher unzulässig, argumentiert die zuständige Gemeinderätin. Tatsächlich findet sich in der BSG ein entsprechender Artikel. Demnach ist eine Affiche an einer Fassade, die grösser als 1,2 Quadratmeter ist, baubewilligungspflichtig.

Allerdings ist hier ausdrücklich von Firmenanschriften und Signeten die Rede. Dieses Argument hinkt also. Wenn schon, dürfte es ein anderer Artikel sein, der das Plakatverbot legitimiert. So darf innerorts «während höchstens sechs Wochen vor und bis fünf Tage nach der Veranstaltung» Werbung für einen Event oder für Wahlen gemacht werden. Hofmann hat ihr Plakat rund sieben Wochen vor dem Streik und damit streng genommen ein paar Tage zu früh rausgehängt. Was aber ist mit Schweizer Flaggen? Sie sind gemäss BSG erlaubt. Dies, weil es sich bei Fahnen und Flaggen um sogenannte Hoheitszeichen handle. Zu anderen Vorrichtungen wie etwa Geburtstafeln finden sich keine expliziten Richtlinien. (cha)