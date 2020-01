Das Burgdorfer «Schloss für alle» öffnet im Frühling

Weiter finden sich im Schloss Trauzimmer für Hochzeiten, Veranstaltungsräume und ein Restaurant. Fast zwei Jahre lang wurde das Schloss für die neuen Nutzungen umgebaut. Ende April steigt nun ein zweitägiges Fest zur Eröffnung, wie die Stiftung Schloss Burgdorf am Dienstag mitteilte. Das Festprogramm wird Ende März bekannt.

Da die Platzverhältnisse im Schloss beschränkt sind, werden ab Mitte März online und in bezeichneten Geschäften in Burgdorf Gratis-Tickets mit einem Zeitfenster für den Schlossbesuch abgegeben.

Das Zähringerschloss

Das Schloss Burgdorf stammt aus dem 13. Jahrhundert, als Herzog Berchtold von Zähringen in seiner Herrschaft eine Reihe von Städten errichten liess, darunter auch Burgdorf und Bern. Berchtold liess damals anstelle einer seit 1090 bestehenden Burg das Schloss Burgdorf errichten, so wie wir es heute kennen.

Im Verlauf seiner langen Geschichte war das Schloss gräfliche Residenz, Schultheissensitz und in moderner Zeit Sitz von Verwaltungsstellen wie Regierungsstatthalteramt und Gericht. Auch das Gefängnis befand sich im Schloss, ebenso verschiedene kleinere Museen.

«Ritter, Gold und Stadtgeschichte»

Nach einer Verwaltungsreform benötigte der Kanton das Schloss nicht mehr als Verwaltungssitz. Das Baudenkmal von nationaler Bedeutung ging an eine Stiftung über. Sie erhält das Schloss für künftige Generationen und macht es für kulturelle und anderweitigen Nutzungen durch die Öffentlichkeit und Private erlebbar.

In der mittelalterlichen Schlossanlage wurden auch die bestehenden Museen zusammengefasst. Die neuen Ausstellungen berichten über das mittelalterliche Leben der Zähringer auf der Burg, aber auch, wie es sich in der Stadt als aufstrebender Bürger oder als Knecht lebte. Ein weiterer Schwerpunkt wird dem auch in der Region Burgdorf tätigen Pädagogen Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827) gewidmet.