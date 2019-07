«Das Beizli kann man getrost abreissen»

Petition fürs «Paradiesli»

«Bitte lasst uns unser Paradiesli!» Mit diesen Worten wollen die «Paradiesli»-Frauen den Berner Gemeinderat in einer Petition auffordern, den Frauenbereich im Marzili zu erhalten. Bereits 700 Unterschriften haben sie bislang gesammelt. Die Organisatorinnen wollen bis Mitte August weitersammeln. Am 15. August wird die Petition an die zuständige Gemeinderätin, Franziska Teuscher (GB), eingereicht.