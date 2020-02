Das Atomkraftwerk Mühleberg ist um 50 Tonnen leichter

Erstmals verliessen – nach einem Reinigungsprozess – Anlagebestandteile das Kraftwerkgelände. Video: SDA

Weggefahren wurden Betonelemente aus den Schutzwänden um die Turbinen und Generatoren. Solche gibt es auch in konventionellen Kraftwerken, und dort lassen sie sich einfach entfernen. Nicht so in einem AKW, genauer in einem Siedewasserreaktor. Weil während des Betriebs zur Stromproduktion radioaktiver Dampf direkt auf die Turbinen geleitet wurde, gehört das ganze Maschinenhaus zur «kontrollierten Zone», also zum radioaktiv belasteten Kraftwerksbereich.

Die Schutzwände sind allerdings nur sehr schwach kontaminiert. «Bisher reichte feuchtes Abwischen aus», sagte der Leiter Rückbau der BKW, Joachim Dux. Die Abwischtücher werden dadurch jedoch selber schwach aktiver Abfall. Sie werden später im Zwischenlager in Würenlingen AG verbrannt – um das Abfallvolumen zu reduzieren. Die gereinigten Betonelemente übernimmt der Zementhersteller Vigier, der daraus Rohmaterial für neuen Beton herstellt.

AKW wird Waschanlage

Um Material zu reinigen, muss man zuerst die Strahlung messen. Dafür wird auf den Betonelementen ein Gittermuster von kleinen Rechtecken markiert – jedes gross genug für ein Strahlenmessgerät. Gemessen wird zweimal: um die Verstrahlung festzustellen und danach zur Kontrolle, ob das Bauteil die Grenzwerte einhält – hinzu kommen eventuelle Kontrollmessungen der Atomaufsicht Ensi. Pro Tag schafft die BKW vier bis fünf Betonelemente.

Ebenfalls bereits demontiert sind die Betonplatten zur Strahlenabschirmung über dem Reaktor. Momentan werden sie zersägt, um sie zu verkleinern und um die zu stark kontaminierten Teile von jenen zu trennen, die gereinigt werden können. Bereits im Gang ist auch die Demontage von Turbinen und Generatoren.