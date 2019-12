Das AKW ist abgestellt, die Atomdebatte geht weiter

Im Schlüsselmoment pünktlich um 12.30 Uhr entstand dann doch noch kurz Unsicherheit. «Zwei, eins, null», zählte ein Operateur in der Kommandozentrale leise den Countdown. Dann drückte ein weiterer Operateur die zwei Knöpfe. Im Festzelt beim AKW Mühleberg, wo das Geschehen via Direktübertragung vom Fernsehen SRF verfolgt wurde, blieb es still. Wars das jetzt, fragten sich die rund 250 geladenen Gäste aus Politik und Wirtschaft. Erst nach einigen Sekunden folgte der Applaus.