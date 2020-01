Darum ist frühe Deutschförderung so wichtig

Mit mindestens einer Berufslehre in der Tasche steht man in der Schweiz gut da: 80 Prozent haben eine bezahlte Arbeit. Bei den Übrigen sind es bloss 68 Prozent – etliche davon mit magerem Lohn. Die Weichen werden in der Jugend gestellt. Dort sieht vorerst alles bestens aus. 94 Prozent schaffen einen Abschluss auf Sekundarstufe II. Nur: Von den hier geborenen Ausländerinnen und Ausländern schaffen einen solchen bloss 87 Prozent, von den zugezogenen sogar nur 76 Prozent. Die Hälfte dieses «Migranteneffekts» ist auf sprachliche Defizite zurückzuführen. So weit der 2018 erschienene nationale Bildungsbericht.