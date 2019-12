Dählhölzli-Berühmtheit «Hägar» ist tot

Nach dem beliebten Esel «Aschi» ist nun eine weitere Tierprominenz aus dem Tierpark Dählhölzli verstorben: Der Moschusochse «Hägar» erlag am Montagmorgen im Alter von 15 Jahren seiner Atemwegserkrankungen.

«Hägar» wurde 2004 in Dänemark geboren und lebte seit 2005 in Bern. Elf Jungtiere zeugte er, wobei er die Aufzucht dieser Tiere «in Moschusochsenmanier vertrauensvoll seinen Weibchen überliess», wie die Tierparkdirektion in einer Mitteilung schreibt.