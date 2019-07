Dachbrand in Berner Militärkaserne

In der Kaserne ist die Logistik-Offiziersschule untergebracht, ausserdem werden Fouriere und Feldweibel ausgebildet. Auch ein Betriebsdetachement befindet sich in der Kaserne. Mitglieder dieses Detachements entdeckten am Sonntagabend nach dem Einrücken den Brand. Kurz nach 23 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr alarmiert.

Diese gelangte via Autodrehleiter und Baugerüst auf das Dach und konnte den Brand in der Dachisolation rasch löschen. So konnte sie verhindern, dass der Brand in den Dachstock übergriff. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis nach 2 Uhr an. Spezialisten der Kantonspolizei Bern gehen nun der Brandursache nach.