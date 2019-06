«Da kann man das Handy auch einmal weglegen»

Als Kantonsleiter ist er kaum noch mit Wölfen und Pfadis im Wald, und so ist Pfingsten eine gute Gelegenheit, der Entwicklung zum Büropfadi entgegenzuwirken: Wie früher im Pfingstlager (Pfi-La) verbringt Meyer die kommenden Feiertage mit Pfadikollegen draussen, übernachten werden sie in einer Hütte. «Regen gehört dazu», sagt er heute, auch wenn er ihn nicht zu den schönsten Pfi-La-Erlebnissen zählt. Aber mehr als ein Achselzucken ist er ihm nicht mehr wert: «Dann wird man halt nass.»

Denkt Manuel Meyer an seine Pfingstlager zurück, taucht er in Erinnerungen ein, etwa an die Taufen am einen Abend des dreitägigen Lagers oder an die Geländespiele am andern. Am Taufe-Abend wartete auf die neuen Mitglieder eine Mutprobe: zum Beispiel ein Wegstück entlang eines Seils im dunklen Wald und ein Löffel eines ekligen Getränks, «wobei so eklig war es nie, wir mussten beim Mixen ja probieren». Danach folgte die feierliche Bekanntgabe des Pfadinamens, der zur Person passen soll und manchmal fast so sehr mit ihr verbunden bleibt wie der Name im Pass. So nennen Meyer inzwischen längst nicht mehr nur Pfadikollegen Clever, sondern auch die Mitglieder seines Frisbee-Clubs und seine Mitbewohner in Bern.

Eine Lebenseinstellung

Das Eigentliche aber, das ihm die Pfadi wertvoll macht, ist die Kreativität, die sie ermöglicht. Meyer sagt: «In keinem Beruf kann man sich ohne messbare Ziele oder Gewinne derart in etwas vertiefen. Das geht nur in der Freiwilligenarbeit.» Als Beispiel nennt der 31-Jährige das Auslandlager 2015 im Baskenland, in dem er für das Programm zuständig war.

«Vertraut manden Kindern,übernehmen sie Verantwortung.»

Sein Team entwickelte im Vorfeld während zweier Jahre ein Spiel, das die Teilnehmenden während drei Wochen spielten. «Wir haben Geschichten erfunden, Figuren entworfen und ein Hörspiel verfasst. Der grosse Aufwand war nicht nötig, aber er war es uns wert.» Kürzlich hat er für die bernische Pfadi eine Geschichte geschrieben, die spielerisch durch die Pfaditechnik führt. In der Welt der Buchstaben fühlt er sich wohl, noch mehr fasziniert ihn als Physiker aber die Beschreibung der Welt in Zahlen. Mathematik sei der Sprache nicht fremd, sagt er, in beidem könne man sich präzise ausdrücken. Meyer bringt denn auch gerne beides zusammen.

Auch die Pfadi bezeichnet er als etwas Ganzheitliches, als eine Lebenseinstellung. Sie wird noch heute ab und zu mit dem Militär in Verbindung gebracht, hat sich aber davon gelöst, auch sprachlich: An den Samstagen ist nicht mehr von An- und Abtreten zu einer Übung die Rede, sondern vom Beginn und Schluss einer Aktivität. Zur Pfaditechnik zählen Fertigkeiten für das Leben draussen. Auf den Umgang mit Kompass oder Morsealphabet werde zwar auch in Zeiten von GPS und SMS nicht verzichtet, aber letzteren Dingen verschliesse sich die Pfadi keineswegs, erzählt Meyer. Im September ist für bernische Pfadis ein Postenlauf in Bern geplant, die Zwischenresultate werde man über eine App abrufen können.