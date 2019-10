Chance für Mitte-rechts-Bündnis sinkt

Der Rechenschieber zeigt es: Mit einem möglichst breiten Bündnis können Bürgerliche und Mitte-Parteien bei den Wahlen in der Stadt Bern im nächsten Jahr wieder zwei der fünf Sitze im Gemeinderat erobern. 2016 wurde in der rot-grünen Hochburg FDP-Gemeinderat Alexandre Schmidt abgewählt. Seither ist CVP-Mann Reto Nause die einzige bürgerliche Stimme im Gemeinderat. Das Verhältnis 1 zu 4 nagt am Selbstvertrauen.