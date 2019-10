Abgewählt, nicht gewählt , überraschend gewählt

Nach der Abwahl 2015 rutschte er in der vergangenen Legislatur erneut nach, dieses Mal zog sich Urs Gasche aufs Altenteil zurück. Nun also die erneute Abwahl, aber schon wieder ist Siegenthaler auf dem ersten Ersatzplatz gelandet. Sollte Beatrice Simon ihr Nationalratsmandat nicht antreten, könnte Siegenthaler wieder nachrutschen. Der 64-jährige Landwirt aus Rüti bei Büren war im Nationalrat Mitglied der Finanzkommission und setzte sich stark für die Legalisierung von Cannabis ein.

Nicht gewählt

Mission Impossible für Ex-Moderatorin Michelle Renaud Wechsel in die Politik lohnte sich nicht: Michelle Renaud. Foto: Adrian Moser

Nichtwahl Wenn Michelle Renaud vom Wahlsonntag spricht, nimmt sie kein Blatt vor den Mund und spricht von einem «BDP-Debakel». Die ehemalige Telebärn-Moderatorin wollte für ihre Partei in den Nationalrat. Daraus wurde nichts.

Da die BDP zwei ihrer vier Sitze verlor, wurde die Wahl für Renaud zur Mission Impossible. Mit 25411 Stimmen landete sie auf dem vierten Rang, hinter Beatrice Simon und den beiden Bisherigen. Für Renaud ist klar: «Diese Nichtwahl ist eine persönliche Niederlage.» Sie hatte den Sitz im Nationalrat stets als klares Ziel kommuniziert und dafür auch ihre Stelle beim Fernsehen aufgegeben. Wie geht es jetzt weiter? Renaud weiss die Antwort selbst noch nicht. Vorerst gelte es abzuwarten. In der BDP sei momentan vieles noch unklar. «Vielleicht ergibt sich ja plötzlich doch noch die Möglichkeit nachzurutschen. Ich bin dazu in einer guten Ausgangslage.» Andere politische Ambitionen verfolge sie im Moment nicht. Der Nationalratssitz sei das Einzige, was sie sich vorstellen könne.

Dem Biorebellen fehlten die Verbündeten Mehr Zeit für seine Hornkühe: Armin Capaul. Foto: Esther Michel

Gescheitert Armin Capaul hat in Zukunft wieder vermehrt Zeit für die Pflege seiner Hornkühe. Der Bergbauer aus Perrefitte im Berner Jura hat die Wahl in den Nationalrat nicht geschafft. Seine Liste erreichte lediglich 0,7 Prozent aller Stimmen. Für eine sichere Wahl wären mindestens 4 Prozent nötig gewesen. Das persönliche Ergebnis von Capaul war dabei nicht das Problem: Der Initiant der Hornkuh-Initiative erreichte passable 21'510 Stimmen. Damit erhielt er rund 7500 Stimmen mehr als der – gewählte – Andreas Gafner (EDU).

Weil die Liste «Armin Capaul Parteilos und weitere Parteilose» aber zu wenig Parteistimmen erzielte, reichte es am Ende nicht. Auf eine Listenverbindung hat Capaul bewusst verzichtet. «Davon hätten nur die anderen profitiert», resümiert der gescheiterte Nationalratskandidat. Stattdessen habe er nun zwar verloren, dafür aber «auf ehrliche Art und Weise». Als Nächstes will sich der Landwirt erholen. Für die Kandidatur sei er viel umhergereist, darum brauche er jetzt erst einmal eine Pause.

Überraschend gewählt

Plan der Kleinen ging auf dank Listenverbindung Andreas Gafner Mit Andreas Gafner endete die EDU-Durststrecke. Foto: BOM

Neu gewählt Mit Andreas Gafner zieht nach acht Jahren wieder ein EDU-Vertreter in den Nationalrat ein. Der 48-jährige Meisterlandwirt aus Oberwil im Simmental holte einen Sitz, obwohl seine erzielten 13'885 Personenstimmen den mit Abstand niedrigsten Wert aller Gewählten ausmachen. Zu verdanken hat er seine Wahl der Parteistrategie. Die EDU ging mit nicht weniger als sechs Einmann- und Kleinstparteien Listenverbindungen ein. So kam die Listengruppe auf total 329'742 Parteistimmen.

Das sind knapp vier Prozent, was für einen der 24 Sitze reichte. Der EDU wurde vorgeworfen, andere Parteien mit finanziellen Entschädigungen für das Bündnis zu entlöhnen. In Bern will sich Gafner als Vertreter einer Randregion einsetzen für landwirtschaftliche Anliegen, ein starkes Gewerbe und den Tourismus. Zudem seien ihm die Werte der freikirchlich verankerten Partei wichtig. Gafner selbst ist Mitglied der Freien Missionsgemeinde Oberwil.