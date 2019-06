Busse fahren immer noch nicht nach Plan

Der Grund für die Störungen im öffentlichen Verkehr seien die noch nicht abgeschlossenen Abbauarbeiten der Veranstalter, sagt Meyer. Ihm sei «nicht bekannt, dass Bernmobil in der Vergangenheit auch schon von Störungen in diesem Ausmass betroffen» gewesen sei. Die Zusammenarbeit im Vorfeld sei «eigentlich gut gewesen, aber es hat an der Umsetzung der Abmachungen gefehlt». Bernmobil habe die Umleitungen nicht wie geplant fahren können. «Die Informationen der Veranstalter haben sich im Nachhinein als nicht haltbar erwiesen», so Meyer.

«Beschädigungen einmalig»

Stephan Oehen, Mediensprecher des Veranstalters, sagt, dass beide Seiten «intensiv daran arbeiten, das Funktionieren der betroffenen Streckenabschnitte wieder in Gang zu bringen».

Oehen sagt, dass an der Velodemo gegen die Formel E am Donnerstag die Banner der Sponsoren auf einer Länge von einem Kilometer heruntergerissen worden seien. Ausserdem wurden Fernseh- und Stromkabel beschädigt. «Auf Fotos und Videos haben wir gesehen, dass nur vereinzelte Personen Vandalenakte an den Bannern vorgenommen haben.» Die Veranstalter schätzen den Sachschaden auf 400000 Franken. Ob sie Anzeige erstatten, ist noch unklar. Es habe auch schon an anderen Rennen Beschädigungen gegeben. «Aber Beschädigungen in dieser Art sind einmalig in der Formel E», sagt Oehen. Sie führten zu einer «gewissen Konsternation bei der Formel E, vor allem, weil sie in einem der sichersten Länder der Welt passiert sind».

Der Mediensprecher der Kantonspolizei, Christoph Gnägi, sagt, dass Ermittlungen zur Identifizierung der Täterschaft im Gang seien. In der Nacht auf Samstag habe man im Zusammenhang mit Sachbeschädigungen an einem Stromverteilerkasten eine Person angehalten. «Aus den gemachten Aussagen schlossen wir, dass die Person noch weitere Taten begehen könnte», sagt Gnägi. Nach dem Rennen sei die Person aus dem Polizeigewahrsam entlassen worden.

Ob die Formel E wieder nach Bern kommen will, bleibt unklar. Man habe «viele glückliche und faszinierte Gesichter» gesehen, sagt Oehen. Gemeinsam mit dem Gemeinderat evaluiere man nun den Anlass. Nach den Sommerferien sollten die Veranstalter sagen können, ob sie eine Rückkehr wünschten. Aber: «Ich denke, Bern muss durchaus noch Diskussionen führen, welche Art von Anlässen es hier will.»

Zur Frage an die Stadt, ob es organisatorische Probleme oder Schwierigkeiten in der Kommunikation mit der Formel E gegeben habe, könne die Stadt noch keine verlässlichen Aussagen machen, sagt die Kommunikationsverantwortliche Léa Zürcher. «Die Veranstaltung und ihre Durchführung werden in den kommenden Wochen vertieft ausgewertet.»

Ungeplante VIP-Treppe

Beim Bärenpark sorgten eine vierfache Besetzung der Tierpflege und ein stets anwesender Tierarzt für das Wohlergehen der Tiere. Tierparkdirektor Bernd Schildger sagt, dass stets Angestellte in der Nähe gewesen seien, damit sie bemerkten, ob sich die Tiere auffällig verhielten. Am Donnerstag sei von den Veranstaltern «ad hoc eine zusätzliche Treppe vom VIP-Bereich runter» errichtet worden. Um zu verhindern, dass Betrunkene etwas zu den Bären werfen würden, mussten die Veranstalter die Treppe deswegen voll verkleiden. Den Bären sei der Anlass übrigens «ziemlich wurst» gewesen. Sie seien viele Menschen gewohnt.