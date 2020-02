Bundeshaus erstrahlt im Februar 2021 im Licht des Frauenstimmrechts

Zum 50-Jahr-Jubiläum der Einführung des Frauenstimmrechts im Jahr 1971 wird im Februar 2021 die Geschichte dieses Kampfs der Schweizer Frauen auf das Bundeshaus projiziert. Chöre aus allen Landesteilen werden die Projektion musikalisch untermalen.

Das Projekt nennt sich «Hommage an die Demokratie» und wird von Liliana Heimberg inszeniert, einer in Zürich lebenden Regisseurin. Sie leitete 2018 in Olten bereits das Theaterprojekt «1918.CH». Dieses erinnerte an den Landesstreik des Jahrs 1918.

Die Stadt Bern machte am Montag das neue Projekt des Vereins Hommage 2021 in einer Mitteilung publik und gab bekannt, sie werde es mit 250'000 Franken aus dem Kredit Hauptstadtkultur unterstützen. Das ist ein Topf, der teilweise aus dem Bundesbeitrag an die kulturellen Leistungen der Bundesstadt gespiesen wird.