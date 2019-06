Bürgerliche wollen Sozialdienste disziplinieren

Diese sollen mit einem Selbstbehalt angehalten werden, ihre Klienten so rasch wie möglich wieder einzugliedern. Sozialdienste, die dies nicht rasch genug tun, sollen einen Obolus entrichten, so die Idee.

Die Kosten in der Sozialhilfe steigen seit Jahren an. Die Motionäre aus dem bürgerlichen Lager sehen laut Mitteilung vom Montag einen Grund dafür in den fehlenden Anreizen. Diese fehlten nicht nur für die Sozialhilfebeziehenden, sondern auch für die Sozialdienste. 2011 unternahm der Kanton Bern einen Versuch mit einem Bonus-Malus-System. Ziel war es, die Sozialdienste der Gemeinden zu kosteneffizientem Handeln anzuhalten.

Bis 20 Prozent Selbstbehalt



In einem Gutachten kamen Experten vom Institut für Mathematische Statistik der Universität Bern und vom Seminar für Statistik der ETH Zürich zum Schluss, dass das Modell aufgrund vieler Unsicherheiten nicht wirklich verlässliche Aussagen über die Kosteneffizienz der Sozialdienste machen könne. 2015 legte der Kanton das System auf Eis.

In ihrem Vorstoss fordern die Grossratsmitglieder einen Selbstbehalt von mindestens fünf bis maximal zwanzig Prozent der lastenausgleichsberechtigten Kosten der Sozialhilfe. Dies Möglichkeit eines Selbstbehalts wurde bereits vor Jahren diskutiert und zugunsten des Bonus-Malus-Systems abgelehnt.

«Der Vorschlag ist nicht durchdacht, er trifft vor allem Gemeinden mit günstigen Wohnraum und führt nicht zu Einsparungen», sagt Felix Wolffers, der das Stadtberner Sozialamt leitet. Beispielsweise Orte wie Ittigen, Ostermundigen oder Biel wären davon besonders betroffen. «Wirtschaftlich schwache Gemeinden würden dadurch noch mehr belastet - reiche eher entlastet», sagt er.