Gewerbler laufen Sturm gegen neue Abfallgebühr

Der «Sauberkeitsrappen» hat einen schweren Stand. Was als Kampf gegen den Abfall angedacht ist, wird zum Kampf zwischen Gewerbe und Stadt. So hat etwa die Bäckerei Reinhard mit 18 weiteren Betrieben in einem Brief an die Stadt dargelegt, warum sie einen «Sauberkeitsrappen» ablehnt (siehe Interview). Lokale Detailhändler meldeten sich in der Vernehmlassung – und positionieren sich klar dagegen.