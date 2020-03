Brand in Wabern - Wohnungen unbewohnbar

Wegen eines Brands in einem Geschäft für Elektrofahrzeuge in Wabern mussten die Hausbewohner in der Nacht auf Mittwoch evakuiert werden. Eine Person wurde zur Kontrolle ins Spital gebracht.

Die Meldung zum Brand ging gegen 3.25 Uhr bei der Kantonspolizei ein wie diese mitteilte. Die anwesenden Bewohner verliessen die Wohnungen in den Obergeschossen selbständig oder wurden von den Rettungskräften evakuiert. Eine Person wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in Spitalpflege gebracht.