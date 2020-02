Brand in Berner Dachwohnung

In der Dachwohnung eines Mehrfamilienhauses in Bern hat es am Freitagabend gebrannt. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Die Wohnung ist nicht mehr bewohnbar. Verletzt wurde niemand, wie die Schutz und Rettung Bern in einem Communiqué mitteilte. Der Sachschaden beträgt mehrere zehntausend Franken.